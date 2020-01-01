السيد نصر الله: "صفقة القرن" خطة إسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية تبناها ترامب

جهينة نيوز:

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن ما سمي “صفقة القرن” ليس صفقة بل خطة إسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال السيد نصر الله في كلمة بذكرى استشهاد القادة الشهداء إن موقف الفلسطينيين ورفضهم لـ “صفقة القرن” بشكل قاطع هو الحجر الأساس في مواجهة صفقة ترامب.

وأضاف الأمين العام لحزب الله إن المرحلة الجديدة تفرض على شعوب المنطقة الذهاب إلى المواجهة الأساسية لأن الطرف الآخر يهاجم ويقتل ويشن الحروب وأمريكا هي من تعتدي.

وتابع السيد نصر الله: ليس أمام شعوب المنطقة في مواجهة العدوان الأميركي المتعدد والمتنوع إلا خيار المقاومة الشاملة والشعبية في كل أبعادها الثقافية والاقتصادية والسياسية والقضائية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن جرائم تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق وكل ممارسات وانتهاكات العدو الإسرائيلي ويجب علينا مواجهتها.