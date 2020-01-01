الرئيس الأسد لوفد من مجلس الشورى الإيراني برئاسة لاريجاني: الشعب السوري مصمم على تحرير كامل الأراضي السورية

جهينة نيوز:

وأكد الرئيس الأسد خلال اللقاء أن الدول المعادية للشعب السوري ما زالت تحاول حماية الإرهابيين الذين يتخذون الأهالي رهائن ودروعا بشرية، وهذا ما لا يمكن السماح باستمراره على حساب حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم، وأن الشعب السوري مصمم على تحرير كامل الأراضي السورية.

من جانبه شدد لاريجاني على مواصلة دعم بلاده لسورية في مساعيها للقضاء على الإرهاب على أراضيها كافة، مؤكدا على أهمية الانتصارات الأخيرة ضد الإرهابيين، ومعربا عن ثقته بقدرة الشعب السوري على استكمال تحرير أراضيه كافة واستعادة مكانة سورية في المنطقة.