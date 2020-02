أول نتائج لقاء البرهان- نتنياهو.. طائرة صهيونية تحلق في أجواء السودان

جهينة نيوز:

بعد أقل من أسبوعين من اللقاء بين رئيس وزراء كيان العدو، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، حلقت طائرة إسرائيلية رسمياً أول مرة في أجواء السودان.

وأكدت البيانات المنشورة على موقع flightaware.com

FlightAware - Flight Tracker / Flight Status

Best Flight Tracker: Live Tracking Maps, Flight Status, and Airport Delays for airline flights, private/GA flights, and airports.

flightaware.com

الخاص بتعقب الرحلات الجوية، صحة الخبر الذي نشرته اليوم الأحد صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، ومفاده أن طارئة خاصة تتخذ من مطار بن غوريون قاعدة رسمية لها عبرت مجال السودان الجوي مؤخراً في طريق عودتها إلى كيان العدو من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتشير البيانات إلى أنّ الطائرة المسجلة برقم M-ABGG أقلعت الخميس الماضي من مطار كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعبرت أجواء جمهورية وسط إفريقيا والسودان ومصر في رحلة استغرقت نحو ست ساعات، ما يقل بنحو 1.5 ساعة من رحلتها الإثنين الماضي من مطار بن غوريون إلى كينشاسا من دون دخول أجواء السودان.

وسبق أن أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني البرهان عقب الاجتماع الذي عقده مع نتنياهو في أوغندا في الثالث من شباط الجاري عن نيته فتح مجال بلاده الجوي أمام طائرات إسرائيلية، باستثناء تلك التابعة لشركة "إل عال".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن طائرات إسرائيلية سبق أن حلقت في الماضي في الأجواء السودانية، غير أنها فعلت ذلك بعد التوقف في الأردن أو أي دولة أخرى بغية تفادي تسجيل الرحلة على أنها قادمة من كيان العدو.