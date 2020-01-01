أزمة مالية وعجز في الميزانية بسبب إغلاق المنشآت النفطية في ليبيا

الأحد, 16 شباط 2020 الساعة 15:18 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

أزمة مالية وعجز في الميزانية بسبب إغلاق المنشآت النفطية في ليبيا

جهينة نيوز:

قال فائز السراج رئيس وزراء الحكومة الليبية إن ليبيا ستواجه أزمة مالية وعجزاً في ميزانية 2020 بسبب استمرار إغلاق المنشآت النفطية.

وقال السراج: باختصار.. استمرار إغلاق المنشآت النفطية سيؤدي إلى أزمة مالية وستخفض إلى مستوياتها الدنيا، مكرراً الأرقام التي أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط، ومضيفاً: حذّرنا من استخدام ورقة النفط كورقة مساومة سياسية وتجنبنا التصعيد والمواجهات في مناطق استخراج النفط حرصاً على سلامة المؤسسات النفطية.

وأضاف: بدأت الحكومة إجراءً قانونياً لمحاسبة المسؤولين عن عمليات إغلاق المنشآت النفطية، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

 


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