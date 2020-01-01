إقليم هوبي الصيني يفرض حظرا على تنقل المركبات لكبح انتشار "كورونا"

جهينة نيوز:

قالت حكومة إقليم هوبي الصيني بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد اليوم الأحد إنها ستفرض حظرا على حركة المركبات في أنحاء الإقليم لكبح انتشار المرض.

وأضافت في وثيقة رسمية منشورة أن المركبات المعفاة من الحظر هي سيارات الشرطة والإسعاف وتلك التي تنقل سلعا ضرورية والمرتبطة بالخدمات العامة.

وأشارت الحكومة إلى أن الإقليم سيجري فحوصا صحية دورية لكل القاطنين فيه. وقالت إن الشركات لن يسمح لها بالعودة للعمل دون تلقي تصريح من الحكومة.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1665 شخصا، والمصابين إلى 68500 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة معلومات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 68500 ألف حالة، وفي الوقت الحالي لدينا 57416 مريض (11272 في حالة صحية حرجة )، كما قتل حتى اليوم 1665 شخصا بالفيروس، وقد تعافي من المرض 9419 شخصا".

وارتفع عدد الوفيات في إقليم هوبي بوسط البلاد 139 شخصا أمس السبت.