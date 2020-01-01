بالفيديو.. تمثال للشهيد سليماني على الحدود اللبنانية وبإصبعه اشارة إلى الاراضي المحتلة

جهينة نيوز

أزيح الستار اليوم عن تمثال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الفريق الشهيد قاسم سليماني في منطقة مارون الراس على الحدود اللبنانية.

وانتشر على مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة إزاحة الستار عن نصب سليماني، الذي اغتيل بضربة جوية في الثالث من كانون الثاني في مطار بغداد ليظهر الأخير منتصباً ووراءه علم فلسطين، مشيرا بإصبعه إلى الأراضي المحتلة، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

​وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن اغتيال سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

وفي 8 كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.