إطلاق اسم برايانت على جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم

جهينة نيوز:

قال آدم سيلفر مفوض رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ليل السبت، إنه تم إطلاق اسم الراحل كوبي برايانت على جائزة أفضل لاعب في مباراة كل نجوم الدوري.

وشارك برايانت 18 مرة في مباراة كل النجوم وفاز بجائزة أفضل لاعب فيها أربع مرات معادلاً الرقم القياسي.

وقال سيلفر في مؤتمر صحفي: وفاة برايانت مع ابنته مصيبة تعجز الكلمات عن التعبير عنها، مضيفاً: كأب هذا أمر يفوق التصور.

وستقدم الجائزة التي ستحمل اسم كوبي برايانت بصفة دائمة، لأفضل لاعب في نهاية مباراة "كل النجوم" يوم الأحد في شيكاجو حيث ستحيي رابطة الدوري ذكرى برايانت وابنته والأشخاص السبعة الذين قتلوا معهما في الحادث.

وقال سيلفر في بيان: كوبي برايانت مرادف لمباراة كل نجوم الدوري وهو أيضاً تجسيد لروح هذا الحفل العالمي لرياضتنا.. كان يستمتع كثيراً بفرصة المنافسة مع أفضل الأفضل واللعب على المستوى الأعلى من أجل إسعاد ملايين المشجعين حول العالم.

وبدأ برايانت مشاركاته في مباراة كل النجوم في 1998 عندما كان عمره 19 عاماً وبذلك كان أصغر لاعب سناً يشارك في هذه المباراة، وهو أيضاً ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في المباراة برصيد 18 مشاركة ولا يتفوق عليه سوى كريم عبد الجبار الذي شارك في 19 مباراة.