اسقاط عدد من الطائرات المسيرة كانت تحاول استهداف مصفاة حمص

جهينة نيوز:

أسقط الجيش السوري عددا من الطائرات المسيرة حاولت المجموعات المسلحة من خلالها استهداف مصفاة حمص .

وأكدت سانا أن الجيش تمكن اليوم الأحد من تعطيل وإنزال 5 طائرات مسيرة إلكترونياً كانت تحاول استهداف مصفاة حمص.

وفي وقت سابق تعرضت محطة غاز الريان ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا ومصفاة حمص لاعتداءات إرهابية بقذائف أدت إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية وتمكنت الجهات المختصة من السيطرة على الحريق الناتج عن الاعتداءات.

وكانت استهدفت المجموعات المسلحة مساء أمس السبت محطة توليد محردة للطاقة الكهربائية بعدة قذائف من طائرة مسيرة أطلقتها واقتصرت الأضرارعلى الماديات.