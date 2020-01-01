ارتفاع العجز التجاري الجزائري إلى 6.11 مليار دولار

جهينة نيوز:

أظهرت بيانات رسمية، مساء أمس، تراجع عائدات الطاقة في الجزائر 14.48 في المئة في 2019، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري في ذلك البلد العضو في منظمة أوبك بنسبة 34.81 في المئة عن العام السابق.

وطبقاً لإحصاءات الجمارك فقد وصلت صادرات النفط والغاز، التي تمثل 92.80 في المئة من إجمالي المبيعات للخارج، إلى 33.24 مليار دولاراً هبوطاً من 38.87 مليار دولاراً في 2018.

وأظهرت الأرقام أن هذا أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 6.11 مليار دولار في 2019 من 4.53 مليار دولار في 2018.

ووصل إجمالي الصادرات إلى 35.82 مليار دولار مقابل 41.79 مليار دولار في 2018 في حين تراجعت الواردات بنسبة 9.49 في المئة إلى 41.93 مليار دولار في 2019.