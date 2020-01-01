تناقلت صفحات على الـ"فيسبوك" صوراً للطائرة المسيرة التي أسقطها الشرطي علاء علي دعبول، أمس، بالبندقية .

الأحد, 16 شباط 2020 الساعة 13:28 | شؤون محلية, أخبار محلية

تناقلت صفحات على الـ

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