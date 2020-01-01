رسمياً... منتخب سيرلانكا أول منتخب آسيوي ودولي بكرة السلة يلعب في فلسطين

جهينة نيوز:

وقف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة إبراهيم حبش على جهوزية صالة الجامعة العربية الأمريكية لاستقبال منتخب سيرلانكا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في ثاني مباريات فدائي السلة المؤهلة لأمم آسيا في الإمارات 2021.

وقام حبش وعضو الدكتور إسلام عباس بتفقد الصالة لتكون جاهزة للاستحقاق الدولي الأول من نوعه في فلسطين بكرة السلة، من خلال اعتماد الملعب البيتي الفلسطيني لكرة السلة دولياً واستقبال منتخب سيرلانكا عليه ليكون أول منتخب آسيوي ودولي بكرة السلة يلعب في فلسطين رسمياً.

وأكد حبش أنّ الأمور اللوجستية لمباراة سيرلانكا على صالة جنين جاهزة ومرتبة تماماً لاستقبال الحدث الأهم سلوياً وهو استضافة منتخب آسيوي في فلسطين ما يعني تثبيت الحق الفلسطيني باللعب على ملعبه وفي بيته كما المنتخبات العالمية الأخرى.

وأضاف حبش أنّ جميع اللجان الخاصة بالحدث تعمل ليلاً نهاراً في سبيل تهيئة الظروف المناسبة للقاء خاصة كونه الأول من نوعه فلا بدّ من النجاح في جميع الأمور الخاصة في الاستضافة وتذليل كل العقبات التي من الممكن أن تقف عائقاً في إنجاح الاستضافة، مبيناً: الاتحاد على تواصل دائم ومباشر مع جميع اللجان والجامعة الأمريكية، وهناك تعاون وتنسيق بين الجميع وعلى رأسهم اللجنة الاولمبية في هذا المجال من أجل الخروج بهذا المهرجان بأبهى صورة