في إشارة إلى إكمال "السيل الشمالي 2".. غاز بروم لـ بروييت: لا تقل لا أبداً

الأحد, 16 شباط 2020 الساعة 12:05 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

في إشارة إلى إكمال

جهينة نيوز:

علقت شركة "غازبروم" الروسية على تصريحات أطلقها وزير الطاقة الأمريكي دان بروييت، شكك فيها في قدرة روسيا على إكمال مشروع "السيل الشمالي 2" بإمكانياتها الخاصة.

ورد الناطق باسم "غازبروم"، سيرغي كوبريانوف، بعبارة مقتضبة قال فيها: لا تقل لا أبداً، في إشارة إلى أن الشركة سترفع التحدي وتكمل المشروع بإمكانياتها وتقنياتها.

وكان بروييت صرح في وقت سابق، بأن روسيا لن تتمكن من إتمام المشروع بسبب العقوبات الأمريكية، مضيفاً أن التأخر في إنجاز المشروع ناجم عن عدم حيازة روسيا للتقنيات الملائمة.

ويشمل مشروع "السيل الشمالي-2" خطي أنابيب، تبلغ قدرتهما الإجمالية 55 مليار متر مكعب من الغاز في السنة، يتم مدهما من سواحل روسيا إلى ألمانيا عبر مياه بحر البلطيق.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا