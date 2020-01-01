المرور تبين حالة الطرق وتنصح السائقين بتفقد الحالة الفنية للمركبات

جهينة نيوز:

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا عدة طرق في حمص وحماة وطرطوس واللاذقية غير سالكة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها، صباح اليوم، أن جميع الطرق في محافظة حمص سالكة عدا الطريق المؤدي إلى ناحية شين وطريق شين مشتى الحلو سالك بصعوبة بسبب تشكل الضباب.

وفي حماة، كل الطرق سالكة عدا طريق الغاب القرندح وعين الكروم سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق شطحة جوبة برغال طريق جورين/صلنفة جميعها غير سالك بسبب تشكل الجليد وطريق مصياف / عين الشمس وعين حلاقيم وطريق مصياف /طير جبة وطريق مصياف /الرقمة وطريق مصياف / الحيلونة غير سالك بسبب تشكل الجليد.

وفي اللاذقية، كل الطرق سالكة عدا طريق بيت ياشوط / بشيلي وطريق بيت ياشوط المنيزلة سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق صلنفة /محطة البث/ الغاب غير سالك بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة طرطوس، كل الطرق سالكة عدا الطريق المؤدي إلى قرية كفر جوايا/ محطة البث سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق قرية بيت جاش مصيات وقرية الشيخ علي المجدل غير سالك بسبب تشكل الجليد وطريق دوير رسلان/ مصياف وطريق ناحية دوير رسلان وقرية عين الذهب سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفقد الحالة الفنية للمركبة الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال النوار الخاصة بالضباب وضرورة استخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، تجنباً للمخاطر التي تواجههم على الطرق، مشيرةً إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.