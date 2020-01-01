شاهد بالصور فيروس كورونا بأشكال وأحجام مختلفة تحت مجهر خارق

جهينة نيوز:

نشر “المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية” مجموعة من صور مفصلة ومتكاملة لفيروس كورونا المستجد، والذي يعتبر أخطر وباء على البشر في العالم حاليًا، إذ أصاب عشرات آلاف الأشخاص في الصين وخارجها، كما أدى لمقتل أكثر من 1500 شخص.ونشر المعهد أنّه استخدم المجاهر الإلكترونية وحزمة من الطاقة لالتقاط صور مفصلة لكائنات في منتهى الصغر، بحيث لا يمكن رؤيتها باستخدام المجهر العادي، وقد تم تلوين صور الفيروس لتسهيل عرضه.وأعلن الباحثون الأميركيون أنهم قاموا بزراعة عينات من الفيروس في المعامل من أجل دراستها والبدء في اختبار الأدوية التجريبية والعقاقير الموجودة ضد المرض عليها.وأضاف المعهد إلى أن صور فيروس كورونا المستجد لا تختلف كثيراً عن صور فيروس “فيرس” الذي ظهر في 2012 في الشرق الأوسط، وفيروس “سارس” الذي ظهر في 2002، حيث إن هاذين الفيروسين والفيروس الجديد تنتمي إلى نفس عائلة الفيروسات وهي عائلة الـ”كورونا”.وأشارت منظمة الصحة العالمية، أنّ الفيروس ينتقل وباء “كوفيد 19” عبر المجرى التنفسي بشكل رئيسي (من خلال اللعاب مثلاً) وأيضاً من خلال الاتصال الجسدي وعبر لمس المساحات الملوّثة بالوباء.هذا وسمي الفيروس بـ”كورونا” نظراً للأشكال التي تشبه التاج على سطحه، والاسم مشتق من الكلمة اللاتينية لـ”التاج”.