مجاهراً باستثماره.. الإرهابي الجولاني يبرر التدخل التركي في إدلب

جهينة نيوز:

ساق زعيم تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي أبو محمد الجولاني تبريرات للوجود العسكري التركي في إدلب، من دون أن يخفي حرصه على استثماره لمصلحة تنظيمه الإرهابي وبقية التنظيمات الإرهابية الأخرى.

ورأى الجولاني أن الشعب التركي معني بالمعركة الدائرة في الشمال السوري لأن نتائجها ستنعكس عليه اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً، متناسياً أن جرائمهم منذ بداية الحرب على سورية دمرت البيوت وشردت الأهالي وقتلت ماقتلت من أرواح بريئة، فكيف لهذا أن يكون حريصاً على شعوب أخرى طالما أنّ القتل دينه وديدنه.

المذكور وفي تصريح آخر أشار إلى مراهنة تنظيم "النصرة" الإرهابي على قوته الداخلية مع استثمار أي فرص أخرى يدعمها الاحتلال التركي الذي لم يبخل بتزويده وبقية التنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تقاتل تحت قناع أفراد الجيش التركي، بالأسلحة والمعدات والزي العسكري