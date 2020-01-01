جهينة نيوز:

صدر مؤخراً كتاب "ميثولوجيا الأحلام في المسرح" للدكتور إياد كاظم طه السلامي.

ويبحث الكتاب في العلاقة بين الأحلام والنص المسرحي وتفسير وتحليل هذه العلاقة.

ويقدم الكتاب معاني الحلم عند فلاسفة قدماء أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو والفارابي، وصولاً إلى الحديثين كفرويد كما توقف عند ملحمة جلجامش التي تعدّ أول نص أدبي خلط بين الحلم واليقظة.

ويرى السلامي أن الحلم وسيلة يلجأ إليها المؤلف لإثارة ذهن المتلقي واستفزازه وخلق تواصل معه لإشراكه بالتجربة كما أنه صورة فنية يستخدمها المؤلف لطرح مفاهيمه، فضلاً عن أنه صورة جمالية تستحضر لغة الإبداع الحسية والشعورية بصياغة جديدة تمليها موهبة المبدع وتجربته جامعة المجاز والحقيقة، مستعرضاً بعض النصوص ومنها مسرحية "الملحمة الشعبية" لقاسم محمد.

ويقع الكتاب في 188 صفحة من القطع الكبير، ولمؤلفه العديد من الكتابات وهو مخرج مسرحي ساهم في إخراج مسرحيات عديدة وحكم في مهرجانات عربية ودولية.