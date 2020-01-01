لاريجاني يصل إلى دمشق على رأس وفد برلماني

جهينة نيوز:

وصل رئيس البرلمان الإيراني إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد برلماني.

وقال علي لاريجاني في تصريح للصحفيين في مطار مهراباد قبيل مغادرته إيران: كانت هناك دعوة للسفر إلى سورية لفترة من الوقت، لكن بسبب كثرة الأعمال والأحداث المختلفة التي واجهناها خلال هذا الوقت أدى إلى تأخير الزيارة.

وأضاف أن سورية دولة صديقة ومن محور المقاومة، مبيناً أن التطورات في سورية والتطورات في المنطقة تتطلب مشاورات وثيقة بين الدول التي تعمل معاً.

وتابع لاريجاني: التطورات في المنطقة مهمة، ومن ناحية أخرى، فإن سورية أظهرت خلال هذا الوقت أنها تسعى لتحقيق أهداف طيبة بمركزية المقاومة، مؤكداً: لدينا علاقات وتعاون مع سورية، وهي بلد مهم في العديد من المجالات، مؤكداً: بسبب المؤامرات في المنطقة ، نحتاج إلى حوار وتشاور أوثق بشأن القضايا المختلفة.

وقال لاريجاني، إن زيارتنا ذات طابع برلماني، موضحاً: بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك محادثات مختلفة حول القضايا المهمة في المنطقة خلال هذه الزيارة.