باريس سان جيرمان يتعادل مع أميان ويتصدر الدوري الفرنسي

جهينة نيوز

انتهت مباراة باريس سان جيرمان مع أميان التي جمعت بينهما على ملعب "دي لا ليكرون" يوم امس السبت، في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بالتعادل 4-4.

وبحسب وكالة "رويترز" أصبح سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي بفارق 13 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني، بعدما أراح المدرب توماس توخيل العديد من اللاعبين الأساسيين قبل مواجهة بروسيا دورتموند، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.

وبنهاية الشوط الأول من المباراة، كان أصحاب الأرض يتقدمون بثلاثة أهداف لهدف، جاء أولها مبكرا في الدقيقة الخامسة، عبر شيرو جيراسي، وفي الدقيقة 29، أحرز جايل كاكوتا الهدف الثاني لأميان، وفي الدقيقة 40 سجّل فوسيني دياباتي الهدف الثالث لأميان، وقبل نهاية الشوط، قلص أندير هيريرا النتيجة بالهدف الأول لباريس سان جيرمان، في الدقيقة 45.

وفي الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني، تمكن نيانزو كواسي من العودة في النتيجة لباريس سان جيرمان، إذ سجل الهدف الثاني في الدقيقة 60 والثالث في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 74، تقدم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الرابع لباريس سان جيرمان، وفي الدقيقة 91 سجل جيراسي هدف التعادل لأميان، في شباك باريس سان جيرمان، لتنتهي المباراة بالتعادل 4-4.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد باريس سان جيرمان 62 نقطة، وتصدر الدوري الفرنسي، بينما أصبح رصيد فريق أميان 21 نقطة، وحل بالمركز التاسع عشر.