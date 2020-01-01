ناسا تطلق المركبة الفضائية "سيغنيس" بعد ثلاث مرات تأجيل

جهينة نيوز

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الصاروخ الحامل أنتاريس مع مركبة الشحن الفضائية سيغنيس بنجاح من القاعدة أولبوس على الساحل الأطلسي للولايات المتحدة.

وأرسلت ناسا أكثر من 3 أطنان من البضائع إلى محطة الفضاء الدولية.

وتم الإطلاق في الساعة 23:21 بتوقيت موسكو، ومن المقرر إلتحام المركبة مع المحطة في 18 شباط. وسيتم التقاط الشحنة في محطة الفضاء الدولية، بواسطة ذراع Canadarm-2 الخاصة.

وتنقل سيغنيس 3.6 طنا من المواد والمعدات والمواد اللازمة للبحث العلمي، وكان الإطلاق قد تأجل لأسباب مختلفة ثلاث مرات من 9 شباط.

سبوتنيك