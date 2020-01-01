أبراج الأحد 16 شباط مع سمر عمران

جهينة - خاص

مولود 16 شباط: حساس ومحب ويمتلك لباقة طبيعية وعنده بساطة وطفولية ويكسب اهتمام الآخرين وجذاب ساحر وصاحب حضور قوي يتمتع بصفات النجم الحقيقي.

السنة تسيطر عليك نزوات وتدفعك للتصرف بتسرع، جرّب أن تتجنب ماهو سطحي أو مبالغ.. تنشغل بعلاقات إنسانية لا تطلق الوعود لديك انطلاقات ومراحل وسنة مهمة منزلياً ومهنياً وصحياً.. السنة فيها أمور لمصلحتك في الإقامة أو التغيير أو العقارات.. حظاً سعيداً.

الحمل:

حركة إيجابية مثمرة على صعيد التواصل مع الآخرين والتّنقلات والأسفار والامتحانات، وتوقّع اليوم لقاءات تقوي روابط وشبكة علاقات تتمدد حتى تلفت الأنظار، ليس لديك عذر لعدم التواصل.. اليوم جيد على صعيد الحركة.. اليوم عقلاني ولديك بعد نظر ومثابرة بخدمة الآخرين.

الثور:

بإمكانك إعادة ترتيب أمورك بالمسايرة وتلطيف الأجواء قد يكون لديك اجتماع مهم، من الضروري تنفيذ التعليمات ولا ترتكب أخطاء قانونية وانتبه من السرعة قد يكون هناك مصلحة واستحقاقات وجرد حسابات.. ويجب أن تتمتع بالصبر حسابات وقد تقف عند تفاصيل صغيرة.. تقبّل الأمور كما هي.

الجوزاء:

يوم صعب ومتعب وعلى موعد مهم لذلك لاتنفعل ولا تسمح لمشاعرك بالتحكم بمجرى أمورك.. يجب تكريس وقت للأحبة وتجد قواسم مشتركة مع الشركاء.. القمر ببيت شراكتك لذلك يجب أن تتمتع بالصبر لأن مجريات الأمور وحسك الفطري يجب أن يكون مثالي .. قنوع وعقلاني اليوم.

السرطان:

كرّس وقتك لملاحقة العمل الرئيس.. انتبه من التأخير وعلى مسألة الوقت ولا تجادل ولا تغضب حتى لاتخسر جهودك.. تحقق إنجازات قد تطلب مساعدة لأن اليوم انتقال للخارج مثابرة وخطا ثابتة.. يتأرجح برجك بين المتضاربين يجب أن تكون صبور حتى تثبت أقدامك.. طاقتك اليوم مثل الجسر معلقة.

الأسد:

تعالج أمورك بحضورك.. وجوه جديدة وإيجابي ومثمر وداعم ومرتاح لزوال بعض الأمور وتعيد لم شمل الأحبة... اليوم أجواء استقرار على المحيط والعلاقات.. طاقة متعددة تخولك لخوض تحديات مختلفة وذو مهارات متعددة.

العذراء:

تغيّر توجهات في الأمور المنزلية لكن نسق حتى تقوي الحظوظ ولا تهمل العائلة اليوم إحساسك المرهف قد يدفعك للسّلبية لكن عناصر القوة عندك تدفعك للسيطرة، اليوم أهم شيء هو احترام العائلة.. أعطال ومشكلات وتصليحات قد تظهر فجأة.

الميزان:

تدافع عن قضيتك بثقة وقناعة وتكثر الاتصالات وتتوضح أمور ولديك رحلة أو اتصال مهم وللطلاب يوم جيد وللمقابلات نتيجة جيدة.. في كلماتك براعة المضمار المالي هو الأساس اليوم.

العقرب:

نفقات متوجبة وديون ومصاريف.. مبتغاك اليوم كن فيكون.. بحاجة لرؤية وتفكير عميق. مكاسب استرداد دين واستلام تصل لهدفك وتكرس فيه الوفرة والناشط لك وللغير.

القوس:

تستعيد كامل طاقاتك ويكون لديك قدرة عالية على الابتكار.. تقدم على خطا تثبت وجودك وموقعك وقادر على التصرف بحرية. لاتؤجل مواعيدك، افتح قلبك ودع شمس الحياة تدخل إليك.. تغيير وصفحة جيدة وتوظف طاقاتك في المكان المناسب.. تسيطر اليوم وتنجح والقوة لك وطاقاتك الإبداعية معك.. اليوم تسأل وتجيب

الجدي:

يطول انتظارك هناك عرقلة ووقوع في فخ الأوهام وتتراجع أرباحك لاتتسرع وكن حذراً اليوم وغداً أمورك فيها تأجيل لذاك انتبه على صحتك.

الدلو:

تمارس يومك كصديق مخلص ونشيط وتتقرب من الآخرين احدهم يطالب بحضورك شخصياً.. تحتفل على نطاق عائلي واجتماعي نهار جميل.

الحوت:

نهار ضاغط بسبب المسؤوليات ولديك خلافات واجعل قلبك راضي ومعنوياتك عالية.. نهارك يحمل امتحان شهرة أو أضواء أو مواجهة، حافظ على سمعتك الطيبة.. وانتبه لآرائك لأنّ المسؤولين ينتظرونك على خطأ.