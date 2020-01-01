بالفيديو ... صاروخ يمني ينقض على طائرة تورنيدو حربية متجاهلاً ألغامها الحرارية

جهينة نيوز:

نشر الاعلام الحربي في اليمن مشاهد حرارية لعملية إسقاط طائرة تورنيدو حربية سعودية يوم أمس.

و يظهر في الشماهد قيام الطائرة بإطلاق ألغام حرارية (مشاعل حرارية لخداع الدفاع الجوي) ليتجاهلها الصاروخ و ينقض على الطائرة.

و في وقت سابق من اليوم ذكر مصدر عسكري رفيع بوزارة الدفاع اليمنية لقناة المسيرة أن: السلاح المستخدم في إسقاط طائرة التورنيدو بالجوف جزء من منظومة دفاع جوي جديدة محلية الصنع ومتطورة، هذه هي التجربة العملانية الأولى للسلاح المستخدم في إسقاط طائرة تورنيدو البريطانية، منظومة الدفاع الجوي الجديدة تشكل عائقا جديًا أمام الطيران المعادي.

و ,ضاف خلال الأيام المقبلة ستدخل منظومة الدفاع الجوي الجديد الخدمة بشكل أوسع لتثبت للجميع ان سماء اليمن ليست للنزهة .

و يوم أمس أعلن المتحدثُ الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم، أسقاط طائرة حربية للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم بمحافظة الجوف.

وقال العميد سريع في تصريح له قبل قليل، ” بفضل الله وكرمه الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة حربيه نوع تورنيدو في سماء محافظة الجوف وهي تقوم بمهام عدائية”.

وأشار إلى أن العملية تمت بصاروخ أرض جو متطور ويمتلك تكنلوجيا حديثة.. مشيراً إلى أن سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو ان يحسب الف حساب لذاك.