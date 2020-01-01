قيادي بالحشد الشعبي: قصف القواعد الامريكية في كركوك مسرحية

جهينة نيوز:

كشف القيادي في "الحشد الشعبي" علي الحسيني، السبت (15 شباط 2020)، عن الجهة التي تقوم بقصف القواعد الامريكية ومنها قاعدة (K1) الامريكية في محافظة كركوك، التي تعرضت لقصف الخميس الماضي.

وقال الحسيني، إن "قصف القواعد الامريكية في البلاد، ومنها (K1) في كركوك، هي مسرحية أمريكية، وجزء من ألاعيبهم للبقاء، أو إيجاد مبررات لاتهام الحشد الشعبي، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان".

وأضاف، أن "الحشد الشعبي ليس بحاجة لقصف أية قاعدة أمريكية، لأن قرار إخراجهم من البلاد اتخذه البرلمان، والحكومة ماضية في تطبيقه"، مبيناً أن "من يقصف القواعد الامريكية هو تنظيم داعش الإرهابي الذي يعتبر صنيعة أمريكا، لأنها تحركهم كيفما شاءت، وقصف القواعد العسكرية هو سيناريو آخر على ارض العراق".

وكانت خلية الاعلام الامني، قد أعلنت، الخميس (13 شباط 2020)، سقوط صاروخ داخل قاعدة k1 في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان، أن "صاروخاً سقط داخل قاعدة K1 في محافظة كركوك دون وقوع خسائر تذكر".

واضافت أن "القوات الأمنية اجرت عملية تفتيش بحثا عن الفاعلين، وقد عثرت على قاعدة للإطلاق وهي تحمل 11 صاروخاً لم تطلق بعد".

وتابعت: "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

المصدر: بغداد اليوم