حركة "النجباء": بدء العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية في العراق

جهينة نيوز:

أعلنت حركة "النجباء" في العراق أحد فصائل الحشد الشعبي اليوم السبت، "بدء العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية المحتلة".

وقال المتحدث باسم الحركة نصر الشمري في بيان صحفي إن "قرارنا ببدء العد التنازلي لتحقيق السيادة والرد على قوات الاحتلال الأمريكي عسكريا، هو قرار عراقي بامتياز".

وأضاف: "لن نسمح بالتدخل من أي طرف كان ونعتذر من الجواب عن أي طلب خارجي أو داخلي لتأجيله حتى من الأصدقاء مع احترامنا لكل شركاء الدم والعقيدة".

وأشار الشمري إلى أن "الرد سيكون باسم عمليات الشهيد القائد جمال"، في إشارة إلى الاسم الحقيقي للشهيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي اغتيل مع قائد قوة القدس بالحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد الشهر الماضي.