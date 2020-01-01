ظريف: بدء نهاية التواجد الاميركي في المنطقة

جهينة نيوز:

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان نهاية التواجد الاميركي في المنطقة قد بدأت.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اعاد ظريف نشر مقاطع من الحوار الذي اجراه معه مراسل شبكة "ان بي سي" وكتب: ان نصائح خاطئة موجهة للرئيس ترامب ادت الى ان يتخذ قرارات خاطئة" لذا فان "نهاية اميركا في المنطقة قد بدات".

وكان وزير الخارجية الايراني قد صرح بان اميركا مضت بغطرستها في مسار جعل المنطقة قريبة جدا من حافة الهاوية، معتبرا ترامب بانه هو المسبب الرئيس للتوتر القائم بين طهران وواشنطن.

وفي مقابلة اجرتها معه شبكة "ان بي سي نيوز" الاخبارية قال ظريف، إن إيران والولايات المتحدة تبادلتا رسائل غاضبة خلال المواجهة الأخيرة التي أعقبت العملية الارهابية الاميركية بطائرات مسيرة اسفرت عن استشهاد قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني وأن الجانبين “اقتربا جداً من شفا الحرب”.

واعتبر إن العلاقات لا تزال متوترة بعد مواجهة يناير واضاف، ان ترامب هو المقصر لاتخاذه سياسة مضللة وخاطئة تجاه إيران.

وقال ظريف، من المؤسف أن الولايات المتحدة، بناءً على معلومات مضللة تستند إلى الجهل والغطرسة، انخرطت في مسار جعل المنطقة قريبة جداً من حافة الهاوية.

واعتبر ظريف ان الإدارة الأمريكية هي المسببة للأزمة وقال إن الأمر متروك لترامب للتراجع.

ولدى سؤاله عن خطر حرب غير مقصودة ، قال ظريف: "حسنًا ، لقد ضربت الولايات المتحدة المكان الخطأ، في الوقت الخطأ، وهذه هي العواقب ولا يمكننا السيطرة على العواقب، ولا يمكن للولايات المتحدة ان تفعل ذلك ايضا. الناس مسؤولون عن عواقب أفعالهم وأعتقد أن الأشخاص الذين بدأوا هذا، يحتاجون إلى العودة".