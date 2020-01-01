بكين: أمريكا تشعل الحروب في الشرق الأوسط لحماية مصالحها

جهينة نيوز:

اعتبر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط، تهدف فقط إلى حماية مصالح واشنطن الخاصة، وليس لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة كما تدعي.

وقال في مقابلة مع وكالة "رويترز"، نشر نصها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية: "كم عدد الحروب التي أطلقتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على مدار العقود الماضية؟ وما حجم الأضرار التي ألحقتها هناك؟ كم عدد المشاكل التي تسببت فيها لشعوب الشرق الأوسط؟ وهل هذا كله لضمان الأمن في الشرق الأوسط؟ إن النهج الأمريكي لا يساعد قط في الحفاظ على الاستقرار والتنمية، بل على العكس يعمل على غمر المنطقة بالاضطرابات والفقر".

وشدد الوزير الصيني على أن الولايات المتحدة "في الواقع تحمي فقط مصالحها الخاصة، ولا تفيد دول الشرق الأوسط" على الإطلاق.

وقال وانغ يي: في الوقت نفسه، تبذل الصين قصارى جهدها للمساهمة في الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ورغبات دول هذه المنطقة.

وأشار وزير الخارجية على سبيل المثال إلى حقيقة، أن بكين أرسلت 1.8 ألف من قوات حفظ السلام إلى دول الشرق الأوسط ولأكثر من عشر سنوات كفلت سلامة الملاحة في خليج عدن. بالإضافة إلى ذلك، نظمت الصين منتدى حول أمن الشرق الأوسط اقترحت فيه ترك عقلية الحرب الباردة في الماضي وتشكيل نظام أمني مشترك وشامل ومستدام وتعاوني.

وخلص الوزير الصيني إلى القول: "في رأيي، فإن إقامة الثقة المتبادلة بين الدول وتكامل المصالح المشتركة على أساس التعاون متبادل المنفعة هو ضمان طويل الأجل وموثوق للأمن، وليس على الإطلاق الردع القائم فقط على القوة العسكرية".

المصدر: "نوفوستي"