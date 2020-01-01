وزير الحرب الأميركي يتهم الصين بمحاولة الهيمنة على آسيا .. و الاخيرة ترد

جهينة نيوز:

قال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، إن “الصين تحاول استكمال تحولها العسكري للهيمنة على آسيا وفرض نفسها كقوة”. وأكد إسبر، في تصريحات السبت ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى “ميونخ للأمن” في دورته الـ”56″، أن “الحزب الشيوعي الصيني يتوجه بشكل سريع نحو نحو سياسات عسكرية أكثر شراسة، ومن الضروري كمجتمع دولي الانتباه للتحديات التي تثيرها الصين”.

وقال إسبر إن “الولايات المتحدة لا تسعى للنزاع مع الصين بل نسعى للعمل المشترك”، مدللا بأن “الولايات المتحدة قدمت 18 طنا من المساعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا”. وتابع إسبر “نحث حلفاءنا وشركاءنا على اتخاذ خطوات مماثلة وتقييم التحديات التي تمثلها الصين”. هذا وبدأت إدارة الرئيس الأميركي، منذ عامين، ممارسة ضغوط على الصين، حتى تجري تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.

و في سياق متصل وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الاتهامات الأميركية لبكين هي أكاذيب وليست قائمة على حقائق، داعياً إلى حوار بين البلدين لإيجاد طريقة للتفاعل السلمي. وقال الوزير الصيني، خلال نقاش بمؤتمر ميونخ للأمن ردا على انتقادات وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين، إن “كل هذه الاتهامات ضد الصين أكاذيب وليست قائمة على حقائق”، مضيفا “مضى 40 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، نعم لدينا مشاكل، لكن أسباب المشاكل هل أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى تنمية سريعة في الصين، ولا تريد أن تقبل بوجود بلد اشتراكي ينجح”.

وتابع وانغ يي “أهم مهمة أمام الصين والولايات المتحدة هي الجلوس معا والحوار بجدية وإيجاد طريقة للتفاعل بسلام بين بلدين كبيريين”.

من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده ستزيد من التنسيق الاستراتيجي مع روسيا، وستمضى قدمًا في اتفاقاتها الدولية، فضلًا عن تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة. وأضاف وزير الخارجية الصيني “الصين سوف تؤيد التنسيق الاستراتيجي مع روسيا وستمضى قدما في اتفاقاتها، وستطور طريقة للتعامل مع الولايات المتحدة”. وتابع “الصين سوف تعمق علاقاتها مع أوروبا، ووتوسع التعاون في مجالات مختلفة”، مؤكدًا “نؤيد التكامل الأوروبي ونؤيد أوروبا موحدة وقوية”.