فنانون عرب يحتفلون بعيد الحب كل على طريقته

جهينة نيوز:

احتفى عدد كبير من الفنانين العرب بعيد الحب، بعبارات نشروها عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام".

ووجه الفنان وائل جسار رسالة إلى زوجته من خلال صورة لهما معاً وكتب: "وجودك في حياتي كنز، عشقك لا ينتهي، حياتي.. دمت لي نوراً في طريقي. كل عيد عشاق وإنتِ بخير"

كما وجه الفنان صابر الرباعي لزوجته كلمات حب للمناسبة: "أحببتك وأحبك وسأحبك لأنك زوجتي وحبيبتي ورفيقة عمري، كل عام وأنتِ بجانبي وفي عالمي".

ونشرت الممثلة ماغي بو غصن صورة بمناسبة عيد الحب قائلة: "بمناسبة الفالانتاين بحب ذكركن خلّوا عيونكن مفتحة عاللي بتحبوهن، الوقاية خير من قنطار علاج".

كما طرحت الفنانة المصرية مي كساب، أغنية جديدة تسمى "سنجل في عيد الحب"، بمناسبة عيد الحب، عبر قناتها على موقع يوتيوب، ومثلها فعلت الفنانة المصرية آمال ماهر، حيث أطلقت فيديو كليب بهذه المناسبة تحت عنوان: "ماتسبنيش".