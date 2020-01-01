ليبرمان: عهد نتنياهو انتهى ونستعد لمرحلة ما بعده

جهينة نيوز

قال أفيغدور ليبرمان وزير دفاع كيان الاحتلال الإسرائيلي السابق اليوم السبت إن عهد بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي قد انتهى تماما.

وأفادت القناة الاسرائيلية الـ"12"، صباح اليوم السبت بأن ليبرمان صرح بأنه على نتنياهو ترك الساحة السياسية بعد الانتخابات البرلمانية للكنيست، والمقررة في الثاني من شهر آذار المقبل، وبأن حزبه الحاكم "الليكود" سيساعده على اعتزال الحياة السياسية باحترام.

وذكرت القناة أن ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو/إسرائيل بيتنا" أشار إلى أنه على جميع الأحزاب الإسرائيلية الاستعداد لمرحلة ما بعد نتنياهو.

وحول تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، توقع ليبرمان أن يتم التوصل لاتفاق بتشكيل حكومة بدون القائمة العربية المشتركة والحريديم.

ونقلت القناة على لسان ليبرمان، اتهامه للجنرال بيني غانتس، زعيم حزب "أزرق – أبيض"، بأنه ضعيف ومشتت الفكر، وأنه لا يملك أي موقف واضح من القضايا المختلفة، بما في ذلك تأييد أو معارضة السيادة على غور الأردن.