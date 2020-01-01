الفلبين تنهي حظر إرسال العمالة إلى الكويت

السبت, 15 شباط 2020 الساعة 15:13 | مجتمع, أخبار المجتمع

الفلبين تنهي حظر إرسال العمالة إلى الكويت

جهينة نيوز

أعلن وزير العمل الفلبيني سلفستر بيلو خلال اجتماعه مع مكاتب العمالة المنزلية في بلاده انتهاء حظر إرسال العمالة إلى الكويت وعاد الأمر كما كان.

وقال بيلو يوم أمس الجمعة:" الحظر انتهى وعاد الأمر كما كان".

من جانبه قال رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، خلال لقاء أجراه مع "الجريدة": "إن المكاتب سوف تباشر عملية الاستقدام بصورة طبيعية، كما كانت قبل الحظر".

كما شدد الدخنان على ضرورة التزام أصحاب المكاتب ببنود عقد العمل الموحد الذي تم الاتفاق عليه بين الجانبين الكويتي والفلبيني، مشيرا إلى أنه: في حال عدم القدرة على ذلك، من الأفضل عدم الاستقدام، حتى لا تُحرَج الكويت خارجياً مرة أخرى".

وعقد وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، يوم الخميس الماضي اجتماعاً مع المستشار الرئاسي للعمالة الفلبينية بالخارج الوزير عبدالله ماماو لمتابعة تطورات حظر الفلبين إرسال عمالتها إلى البلاد.


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