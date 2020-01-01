وزارة الصحة تطلق حملة وطنية ضد شلل الأطفال غداً

جهينة نيوز:

تطلق وزارة الصحة، غداً، حملة التلقيح الوطنية الأولى لعام 2020 ضد شلل الأطفال وتستمر حتى الخميس القادم وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة.

وقال مدير الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور فادي قسيس إن الوزارة أنهت الاستعدادات الفنية واللوجستية لإنجاز الحملة عبر 967 مركزاً صحياً ثابتاً و2336 فريقاً جوّالاً للوصول إلى مختلف المناطق.

وتستهدف الحملة أكثر من 2.8 مليون طفل حسب قسيس الذي لفت إلى تخصيص نحو 8800 عامل صحي، موزّعين بين المراكز والفرق الجوالة وإلى أن الوزارة أرسلت اللقاحات إلى مختلف المحافظات مع تحديد 354 مراكز إمداد باللقاح وأن الفرق الجوالة ستؤمن اللقاح للأطفال في القرى المحررة حديثاً من الإرهاب بريفي حلب وإدلب.

وأكد قسيس أن اللقاح آمن ومتوافر مجاناً ولا يوجد مانع من إعطائه للطفل الذي يشكو أعراضاً مرضية بسيطة.