أوغلو: وفد تركي يزور روسيا لبحث الوضع في إدلب

السبت, 15 شباط 2020 الساعة 14:21 | سياسة, عالمي

أوغلو: وفد تركي يزور روسيا لبحث الوضع في إدلب

جهينة نيوز

أعلنت تركيا اليوم السبت أن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يدعمون موقفها في إدلب.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو بحسب وكالة "الأناضول"، إن "بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي تدعمنا وتقف إلى جانب موقفنا في إدلب".

كما ذكر الوزسر أن أكد وفدا تركيا سيتوجه في زيارة إلى روسيا يوم الاثنين المقبل لبحث الوضع في إدلب بسورية.

​وأضاف أوغلو في مؤتمر صحفي على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، في ألمانيا اليوم السبت "سنزور روسيا يوم الاثنين، لأننا نعلم مدى تأثير الطرف الروسي على الحكومة السورية هناك".


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