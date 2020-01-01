عصابة تبيع القاصرات في مصر وأبطالها عاطلون عن العمل ألقت قوات

جهينة نيوز:

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على شبكة إجرامية منظمة تبيع القاصرات، شكّلها محفّظ قرآن ومحام وعاطلان عن العمل في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الشبكة كانت تبيع الفتيات لأثرياء عرب مقابل 200 ألف جنيه، فضلاً عن تزويجهن عرفياً بعد استقطابهن من قرى المحافظات المصرية واستغلال حاجتهن للمال.

واستدرجت الشرطة المتهمين الذين ضبطوا برفقة فتاة تبلغ من العمر 12 سنة، قبل أن يداهموا مكان إيواء فتيات أخريات عثر فيه على العديد من القاصرات اللاتي اتهمن أعضاء الشبكة بالاعتداء عليهن جنسياً وممارسة الجنس معهن قبل تزويجهن، وتعرضهن للبيع أكثر من مرة من دون مراعاة شهور العدة.

وقالت إحدى الفتيات (16 سنة) إن 4 متهمين أقاموا معها علاقة جنسية على مدار أيام عدة ، مقابل حصولها على مبلغ مالي، مضيفةً أن متهمين آخرين عرضوا عليها أن تتزوج مدة شهر من ثري عربي مقابل 200 ألف جنيه.