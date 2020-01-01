لافروف وماس يبحثان الأوضاع في سورية وليبيا وقضائية ثنائية

جهينة نيوز:

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الألماني هايكو ماس الأوضاع في سورية وليبيا وقضايا ثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم، أن لافروف التقى ماس على هامش مؤتمر الأمن السادس والخمسين في ميونيخ وجرى التركيز عند بحث الوضع في سورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا الآراء حول الأوضاع في ليبيا وأوكرانيا وبحثا أيضاً العلاقات الثنائية.

وتستضيف مدينة ميونيخ الألمانية منذ أمس وحتى السادس عشر من شباط الجارى أعمال مؤتمر السياسة الأمنية بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء حكومات لمناقشة الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية على الصعيد الدولي.