نعنوس: عوائق تحول دون عودة مشفى الجرجانية إلى وضعه المتميز

جهينة نيوز:

بيّن مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس أنّ نقص الكادر البشري وقلة عدد السكان أهم العوائق التي حالت دون عودة مستشفى الجرجانية في الزبداني إلى وضعه المتميز.

وفي تصريح لصحيفة "تشرين" أوضح نعنوس أنّ المستشفى خسر 60% من اختصاصييه، إما بسبب السفر وإما التقدم في العمر أو لرغبة الطبيب العمل في المستشفيات الخاصة، وتمنى من الأطباء الاختصاصيين الموجودين في المنطقة التعاقد مع المستشفى.

وحول الشكاوى المقدمة بخصوص مستشفى الجرجانية لم يُخف الدكتور نعنوس وجودها، بل أكد الجهوزية الكاملة لمديرية صحة الريف لاستقبال الشكاوى «فلا يوجد كمال في عمل أي مؤسسة، ولكن هناك سعي لتحقيقه» حسب تعبيره، ومن الشكاوى على سبيل المثال عدم توافر نوع معين من الأدوية، ولكن عدم توافر نوع دواء من أصل 200 نوع أمر ممكن، إضافةً لعدم وجود أحد الفنيين أو الممرضين، وهذا تتم معالجته بشكل فوري، فالعمل على حل الشكاوى بالقدر المستطاع يساعد في الوصول لجودة عالية للخدمة.

وحول النظافة أكد مدير صحة الريف ولكونها خطاً أحمر بكل المستشفيات، يجب أن تكون درجة النظافة 100%، وهناك ورشة خاصة مُتعاقد معها لمصلحة مشفى الجرجانية، إضافة إلى ورشة تعقيم ضمن المشفى، لسد أي ثغرة، منوهاً بسعي وزارة الصحة لتطوير الخدمات ضمن المستشفيات من خلال «مشروع جودة المستشفى» بأن تكون البنية التحتية لها متكاملة وكذلك الكادر البشري يقدم الخدمات بأقصى طاقة، والعمل على أتمتة الخدمات المقدمة وأتمتة صيانة الأجهزة وأتمتة امتدادات المستشفى كل ذلك تحت عنوان التطوير الإداري للوصول بالمستشفيات إلى أعلى جودة.