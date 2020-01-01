سامسونج تقيل رئيس مجلس إدارتها بسبب أضراره المتعمدة

السبت, 15 شباط 2020 الساعة 13:22 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

سامسونج تقيل رئيس مجلس إدارتها بسبب أضراره المتعمدة

جهينة نيوز:

قالت سامسونغ إلكترونيكس إن رئيس مجلس إدارتها لي سانغ-هون، الذي أُدين وحُبس بسبب تعمده الإضرار بأنشطة نقابية، استقال من الشركة الكورية الجنوبية.

وتأتي الاستقالة بعد أقل من عامين على تعيين "لي"، الذي أدى إلى فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمرة الأولى في مسعى لتحسين الشفافية والاستقلالية، في أكبر مُصنع لرقائق الذاكرة في العالم في أعقاب فضيحة فساد تورط فيها وريثاً لمجموعة جاي واي لي.

وقال باك جو-جون، رئيس شركة الأبحاث سي.إي.أو سكور: تعاني سامسونغ انتكاسةً كبيرةً في مسعاها لتعزيز مجلس إدارتها، وستحتاج إلى وجه جديد لإحداث نقلة، مضيفاً أن التحرك كان متوقعاً على نطاق واسع نظراً لأن لي سانغ هون في السجن.

وقالت سامسونغ إن من سيعقب "لي" في المنصب سيعين في المستقبل القريب، وقد يتم اختياره من بين بقية أعضاء مجلس إدارتها، الذي يتكون من 6 مديرين خارجيين وثلاثة مسؤولين تنفيذيين داخليين، ومن بين أولئك 3 رؤساء تنفيذيون لقطاعات المكونات والهواتف والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية التابعة لسامسونغ.


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