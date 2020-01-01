تنظيم 1594 ضبطاً للبالة في مناطق مختلفة من دمشق

جهينة نيوز:

بيّن العقيد موفق طراف قصريني رئيس قسم شرطة مجلس محافظة دمشق أن عدد ضبوط مصادرات البالة خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغ 1594 ضبطاً وبكمية 124832 قطعة ملابس وأحذية.

ووفق صحيفة "تشرين"، شملت المصادرات مناطق دمشق وأكثر المناطق مخالفة هي باب سريجة بـ301 ضبط وبمصادرة 35384 قطعة ملابس وأحذية تليها مساكن برزة 461 ضبطاً وبمصادرة 29529 قطعة ملابس وتأتي في الدرجة الثالثة منطقة القنوات، حيث بلغ عدد الضبوط 263 ضبطاً بمصادرة 28181 قطعة ملابس وأحذية يليها كراج السيدة زينب بـ85 ضبطاً ومصادرة 8928 قطعة ملابس، وفي المزة تم تنظيم 50 ضبطاً ومصادرة 2801 قطعة ملابس وكذلك الأمر في الصالحية بمصادرة 4459 قطعة ملابس.