وزير الدفاع الأمريكي: الصين تحاول الهيمنة على آسيا ولا نسعى للنزاع معها

جهينة نيوز:

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الصين تحاول استكمال تحولها العسكري للهيمنة على آسيا وفرض نفسها كقوة.

وأكد إسبر في تصريحات اليوم السبت خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى "ميونخ للأمن" في دورته الـ"56": "الصين تحاول استكمال تحولها العسكري للهيمنة على آسيا وفرض نفسها كقوة".

وأضاف: "الحزب الشيوعي الصيني يتوجه بشكل سريع نحو الاتجاه المضاد ونحو وسياسات عسكرية أكثر شراسة، ومن الضروري كمجتمع دولي الانتباه للتحديات التي تثيرها الصين".

وأشار إسبر إلى أن: "الولايات المتحدة لا تسعى للنزاع مع الصين بل نسعى للعمل المشترك"، مدللا بأن "الولايات المتحدة قدمت 18 طنا من المساعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا".

وتابع إسبر :"نحث حلفاءنا وشركاءنا على اتخاذ خطوات مماثلة وتقييم التحديات التي تمثلها الصين".