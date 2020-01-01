بسبب انتهاكه القواعد.. تجريد لاعب روسي من ذهبية التتابع للبياثلون

جهينة نيوز:

قرر الاتحاد الدولي للبياثلون تجريد الروسي، يفغيني أوستيوغوف، من ذهبية سباق التتابع للبياثلون (4 × 7.5) كلم والتي حصل عليها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بسوتشي 2014، وذلك بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، المتهم باستخدام مادة محظورة (أوكساندرولون).

وقرر الاتحاد الدولي للعبة شطب جميع نتائج أوستيوغوف من فترة 27 آب 2013 وحتى نهاية موسم 2013-2014، بما في ذلك الميداليات والنقاط والجوائز.

ويحق لأوستيوغوف الطعن في قرار الحرمان في محكمة التحكيم للرياضة، خلال 21 يوما بدأت في 11 شباط.

وفي حال تجريد أوستيوغوف من الميدالية الذهبية قد تخسر روسيا المركز الأول في الترتيب العام لميداليات سوتشي 2014 وتهبط إلى المركز الثالث خلف كل من النرويج وكندا.

وكان المنتخب الروسي قد صعد إلى المركز الأول في الترتيب العام للمنتخبات المشاركة بأولمبياد سوتشي بمجموع 33 ميدالية ملونة، منها الميدالية الذهبية لسباق التتابع للبياثلون (4 × 7.5 كلم)، بعدما قطع الرباعي الروسي الذهبي (ألكسي فولكوف، ويفغيني أوستيوغوف، ودميتري ماليشكو، وأنطون شيبولين) مسافة السباق بزمن قدره (1.12.15.9) ساعة.