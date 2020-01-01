شهداء ومصابون في مجزرة جديدة للعدوان السعودي على اليمن

جهينة نيوز:

استشهد وأصيب 40 مواطناً في حصيلة أولية للمجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على حطام الطائرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية بمديرية المصلوب أثناء تجمع المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأكد المصدر أن الطيران عاود استهداف المسعفين ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى إلى 40 في حصيلة أولية.

وناشد المصدر وزارة الصحة والمنظمات الإنسانية إرسال سيارات إسعاف إلى مديرية المصلوب لإسعاف الجرحى إلى مستشفيات العاصمة صنعاء.

من جانبه، قال الناطق الرسمي لوزارة الصحة الدكتور يوسف الحاضري إن التحليق المكثف لطيران العدوان يحول دون استكمال انتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى، مؤكداً استشهاد أكثر من 30 مواطناً بينهم أطفال ونساء.