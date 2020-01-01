باكستان تدعم أردوغان في جرائمه على الحدود مع سورية

السبت, 15 شباط 2020 الساعة 11:47 | سياسة, عالمي

باكستان تدعم أردوغان في جرائمه على الحدود مع سورية

جهينة نيوز:

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن بلاده تدعم السلطات التركية بخصوص قضاياها المتعلقة بما سماه "الإرهاب الصادر عن الحدود السورية"..

بدوره، قال الرئيس التركي رجب أردوغان إن تركيا تلقت دعماً قوياً من شعب ودولة باكستان بخصوص عملياتها العسكرية المنفذة في شمال سوريا منذ شهر تشرين الأول المنصرم، مشيداً بالتعاون بين البلدين في مجال الدفاع، ومعرباً عن استعداده لاستغلال جميع الطرق الممكنة من أجل تحسين العلاقات مع باكستان وأفغانستان، باعتبارهما بلدين مجاورين لتركيا.

وكان أردوغان قال، أثناء زيارته لباكستان، إن بلاده ستواصل دعم الأخيرة والوقوف معها في وجه الضغوط السياسية التي تتعرض لها، مضيفاً: لن ننسى تقاسمهم رغيف الخبز معنا في حرب استقلالنا.


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