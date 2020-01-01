الجو غائم في المناطق الساحلية والشمالية والوسطى وفرصه لهطل الأمطار

جهينة نيوز:

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الجنوبية لتصبح حول معدلاتها بينما تبقى أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في باقي المناطق مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً فوق المناطق الساحلية والشمالية والوسطى لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق تلك المناطق تكون ممزوجة بالثلج فوق المناطق الشمالية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية في المناطق الجنوبية تتحول إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 75 كيلومترا بالساعة أحياناً فوق المرتفعات الساحلية والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج في الداخل.

وغداً تعود درجات الحرارة للانخفاض في المنطقة الجنوبية مع تغيرات طفيفة في بقية المناطق ويمتد هطل الأمطار ليشمل أغلب المناطق على فترات ويكون الهطل غزيرا فوق منطقة الجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة أيام …