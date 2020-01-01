تعرف على سر انتشار صور قاسم سليماني في شوارع إيطاليا!؟

جهينة نيوز:

انتشرت صور وملصقات لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العاصمة الايطالية روما ومدن إيطالية آخرى الخميس 13 شباط تزامنا مع الذكرى الأربعين لاغتياله في غارة أمريكية استهدفت موكبه بالقرب من مطار بغداد.

وقالت وكالة أهل البيت للأنباء (ابنا) إن انتشار الصور جاء بمبادرة من "الجبهة الاوروبية لمناصرة سورية"، وذلك بمناسبة مرور 40 يوما على استشهاده كتب عليها "تكريما للشهداء الأبرار".

واستشهد سليماني في غارة جوية أمريكية استهدفت موكبه قرب مطار بغداد في 2 كانون الثاني.

وبحسب الوكالة قال مسؤول العلاقات الدولية في الجبهة جوفاني فويلا: "لولا سليماني لما انتصرت سورية على المنظمات الارهابية".

وقالت "الجبهة الأوروبية من أجل سورية" عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إن المواطنون الإيطاليون استيقظوا، صباح الخميس الماضي، ليجدوا مئات الملصقات تغطي جدران مدنهم.

وأضافت "تهدف المبادرة إلى تكريم سليماني الذي كرَّس التزامه وتفانيه من أجل قضية حرية الأمم وسيادتها وألهم الملايين من الرجال والنساء الأحرار في العالم".

ووصفت "الجبهة الأوروبية" مقتل سليماني بأنه "عمل بربري غير مبرر"، معتبرة أن قائد فيلق القدس الإيراني كان "جنديا للحرية... وشخصيته كانت ملهمة، سواء في سورية المهددة بالإرهاب الظلامي وفي فلسطين (التي تواجه) الفصل العرقي وفي اليمن وصولا إلى العراق".

كما تداول مغردون صور الملصقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين حول سر نشرها في شوارع إيطاليا.

وانطلقت في مختلف أنحاء إيران مسيرات ضخمة احتفاء بالذكرى السنوية الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية في 11 شباط عام 1979، وكان ذلك تزامنا مع أربعينية قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، حيث أحيت الجماهير ذكرى اغتياله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

وفي 8 كانون الثاني، ردت إيران عبر تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.