" بين الجد والمزح.. هكذا تعاملت الأندية مع "كورونا"

جهينة نيوز:

أعلن نادي برشلونة الإسباني أنه سيقوم بلفتة تضامنية مع الشعب الصيني الذي يكافح فيروس "كورونا" خلال مواجهته ضيفه خيتافي، السبت، على أرضية ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليغا.

وذكر برشلونة في بيان له عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن لاعبي الفريقين، بعد موافقة فريق خيتافي على المبادرة، سيدخلان أرضية ميدان "الكامب نو" برفقة أطفال صينيين يرتدون قمصاناً تحمل شعارين باللغتين الصينية والإنجليزية، سيكتب عليها "معا أقوى" و"الشجاعة للصين".

وأضاف البيان أن برشلونة يريد استثمار تأثيره واسع الانتشار في العالم للتعبير عن تضامنه مع الصين، ودعمه للأشخاص المصابين بهذا الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 1300 شخص، وإصابة الآلاف، في جميع أرجاء البلاد.

ويرغب النادي "الكتالوني" من خلال مبادرته، بالوقوف ضد التمييز العنصري والإقصاء الاجتماعي الذي يعانيه الشعب الصيني مباشرة بعد ظهور فيروس "كورونا" منذ أواخر العام الماضي.

وكان نادي إنتر ميلان الإيطالي، الأسبوع الماضي، خلال مباراة "ديربي الغضب" ضد غريمه التاريخي ميلان بالتضامن مع الشعب الصيني، حين ارتدى اللاعبون قمصاناً بصورة خاصة للشعب الصيني، وكتب عليها باللغة الصينية: اليوم ودائماً، معاً كفريق.

ولكن "كوروما" لم يكن كذلك على جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الذي انضم إلى اللاعبين الذين ألقوا بمزاح فاشل حول فيروس "كورونا"، الذي يجتاح الصين منذ نهاية العام الماضي وتحديداً في مدينة ووهان.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء توقيع بوفون للمشجعين عقب مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا مع ميلان الخميس في "سان سيرو" والتي انتهت بنتيجة التعادل بهدف لمثله.

وقال بوفون للمشجع أثناء التوقيع له: أنا أراقبك، أليس كذلك؟ كورونا؟ اللعنة، هل أنت من ووهان؟.

ثم عاد ليظهر أنه كان يمزح، ولم يكن مصدر قلق حقيقي بعدما وضع الحارس المخضرم يده على وجه المشجع الصيني، ثم أكمل التوقيع للمشجعين.

لكن الفيديو لم يمر بسلام قبل أن يثير جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أبلغ العديد من أعضاء الجالية الصينية في إيطاليا عن ممارسات سلوكية عنصرية ضد الصينين منذ انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق، مازح لاعب خط وسط توتنهام الإنجليزي ديلي ألي ولاعب كرة القدم الروسي دميتري تاراسوف حول فيروس "كورونا"، لكن كلاهما تقدم باعتذار لاحق.