أبراج السبت 15 شباط مع سمر عمران جهينة- خاص

جهينة -خاص

مولود 15 شباط: متردد بالحسم بالقرارات العاطفية، لكن صادق ومخلص ومعظم الأحيان يعتمد على الترتيب والتنسيق يقدم مساعدات للجميع.. ولديه القدرة خلق الأفكار الجديدة والغريب.. حالم وخيالي ويسعى للكمال عادل صبور لكن يصطدم بالواقع..

السنة تحمل لك مشكلات مادية ومجازافات مهمة بالأعمال وكثرة المسؤولية وأعباء عائلية وضغوط فكرية قد تؤدي للانسحاب من المسؤولية لكن بين الشهر الثالث والخامس والتاسع نجاحات على كل الصعد وانتهاء لبعض المشكلات.

الحمل:

يوم تقوم بتحضير عملية مرهقة تنظم حسابات وتنظم أمور مالية مشتركة أو تدرس ميزانية وتسمع أخبار مفاجئة.. تشعر بالتعب وانتبه لصحتك.. تبحث عن ترتيبات.. تعالج ملفات عالقة بمهارة وتصلح أخطاء واحتمال سلفة أو تمويل أو استدانة .. تقبل التحدي من أجل إثبات قدراتك.

الثور:

قد يحمل لك النهار تأزم بالشراكة أو علاقة بالشريك.ز قد تجد نفسك أمام حائط مسدود أمام المشاريع التي تحملت من أجلها الكثير؟.. وعدم تجاوب بعض العروض.. سوء تفاهم المطلوب منك التروي والهدوء.. احذر العدائية أو الخلافات الزوجية.. اليوم تركيز على الشراكة أو مشاريع مع الشركاء.

الجوزاء:

حاول الاستيقاظ باكراً لديك مسؤوليات كبيرة ولديك قدرات مهنية هائلة.. يجب أن تكون متعاوناً.. قد تكون الفترة فيها تأجيل لكن استدرك الوضع وتغلب على الشر وربما توقع على عقود.. انتبه لا تتذمر كثيراً.

السرطان:

تمارس جاذبية قصوى وتحرز ربح وتقدم على علاقة وتجارب تؤهلك لأعمال خلاقة.. فرصة مهمة اليوم.. البعض يقدم تضحية لأولاده يبدو أنك تراهن اليوم.... وتنقلات أو تغييرات وصوت مسموع لك اليوم.

الأسد:

المخاوف مسيطرة عليك من الصباح أو محاولة زجك بمشكلات عليك التعامل بهدوء وتعرف على الأسباب، احط نفسك بالمتفائلين.. هناك مشكلة تطفو على السطح.. نهار للعائلة وللأعمال المنزلية قد يكون هناك تصليحات وأعطال.. ابنتته جيداً.

العذراء:

يوم إيجابي تكشف ما أخفاه عنك أحد المحيطين بك.. تتعاطى مع قضايا جدية وواقعية.. ثقة عالية بالنفس .. حركة اندفاع وتنجز الأعمال بقدرة خارقة.. هناك تغيير في الدرب.. تتشارك القيم والمبادئ والآراء.

الميزان:

تدخل بدورة فلكية جديدة تغير مجرى حياتك.. الضوء يكون على المال ويحمل أخبار جيدة.. وتجارب مالية جديدة مكسب أو استرداد دين.. الحذر من المخالفات التي تحاسب عليها.. من الممكن أن يلجأ إليك شخص ما بقصد الاستشارة مالية.

العقرب:

بما أن القمر لديك تستعيد الحيوية وتشعر بالانسجام باتخاذ قرار بحياتك ويغمرك الاندفاع والتفاؤل لشق طريقك مهما كان صعب وتجد وسيلة أفضل لتبريد الأجواء وتتحدى المصاعب بثقة وتفك الألغاز.. لكن يجب أن تتمتع بالليونة ويساعدك القمر على تحقيق أهدافك اليوم.

القوس:

بحاجة للراحة.. ابق متحفظاً ويطلب منك اليوم التروي وعدم الصدام وقد تلتقي بأشخاص يعرقلون خططك ساير وابتعد عن الملاحظات قد تشعر بعدم تناغم أو انسجام.. اهتم بصحتك أيضاً.

الجدي:

القمر في برج العقرب..لذلك انطلق.. لديك أفكار جديدة ودعم من العائلة والأصدقاء يوم للحركة والصداقات وتنفيذ مشروع غالي على قلبك.. مسارك جيد بالإجمال..

الدول:

اضبط أوضاعك قد تتراجع الحظوظ من الضرورة الانتباه والتخطيط وعدم التسرع اليوم تهتم بشؤون مهنية طارئة لقاء مع أجانب ووجوه جديدة رسائل الكترونية أو اتصالات.. حاول تتخذ قرار ولا تطلب من الأصدقاء الاصطفاف معك ضد الآخر. علاقات يجب أن تكون جيدة مع المسؤولين حتى تحافظ على مكانتك.

الحوت:

يوم للتواصل ونشر الأفكار والتأييد والاهتمام وهناك تفاصيل أغفلت عنك لأنك في موقع قوي تأخذ قرار .. يوم لحدث ساحر ومهم أوراق وخطوات جديدة واليوم كلك طاقة.