اليمن: إسقاط طائرة حربية للعدوان بمحافظة الجوف بصاروخ متطور

جهينة نيوز:

أعلن المتحدثُ الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم، أسقاط طائرة حربية للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم بمحافظة الجوف.

وقال العميد سريع في تصريح له قبل قليل، ” بفضل الله وكرمه الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة حربيه نوع تورنيدو في سماء محافظة الجوف وهي تقوم بمهام عدائية”.

وأشار إلى أن العملية تمت بصاروخ أرض جو متطور ويمتلك تكنلوجيا حديثة.. مشيراً إلى أن سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو ان يحسب الف حساب لذاك.

وكان وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، قد صرح في وقت سابق بأن الفترةَ القادمة ستشهد مفاجآت عسكرية كبيرة، وأن القوات المسلحة تمتلك خيارات دفاعية وهجومية فعالة ستحقّــقُ النصرَ على العدوّ.

وكان ناطقُ القوات المسلحة أكد قبل أيام امتلاك الجيش واللجان لمنظومات صواريخَ متطورة بحيث يمكنُ إطلاق العشرات من الصواريخ دفعة واحدة، وأعلن عن وجود أجيال متطورة من الطائرات المسيرة، كما أعلن عن وجود منظومات دفاع جوي تخضع لعمليات تجريبية قبل دخولها خط المواجهة.

المصدر: موقع انصار الله