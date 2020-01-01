القبض على أشخاص متعاملين بغير الليرة السورية في دمشق

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدة أشخاص من المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بسعر صرفها ومصادرة مبالغ مالية وأجهزة خليوية مختلفة بحوزتهم.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه أنه أثناء قيام دورية من فرع الأمن الجنائي في دمشق بأداء المهام الموكلة إليها في مكافحة الجرائم قامت بتوقيف شخص وضبطت بحوزته جوالاً مسروقاً نوع “سامسونغ”.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بارتكابه عدة جرائم نشل أجهزة خليوية ومبالغ مالية من المواطنين ومن خلال تحري الجوال بقصد معرفة صاحبه وإعادته إليه تبين وجود أدلة فيه تثبت تعامل شخصين بغير الليرة السورية حيث تمكن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترف الأول بمزاولته مهنة الصرافة بدون ترخيص ضمن محله المعد لبيع المجوهرات بقصد الربح المادي واعترف الثاني بقيامه بتهريب القطع الأجنبي من خلال شراء بضاعة بالعملة الأجنبية لمحله المعد لبيع الألبسة من خارج سورية .

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.