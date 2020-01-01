ميليشيا قسد تختطف فريق للهلال الاحمر قدم مساعدات لاهالي قرية خربة عمر المقاومة

جهينة نيوز:

اختطفت مجموعة مسلحة تتبع لميلشيا "قسد" العميلة للجيش الأمريكي فريقاً انسانياً بعد تقديمهم مساعدات إنسانية لسكان قرية "خربة عمو" التي هاجمتها قوات الاحتلال الأمريكي قبل يومين، وقتلت أحد أطفالها بعد رفضهم دخول دورية أمريكية إلى قريتهم.

و ذكرت وكالة سبوتنك أن تنظيم " قسد" اعتقل قبل قليل (مساء الجمعة 14 شباط / فبراير) فريقاً تابعاً لفرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة، فور انتهائهم من عمليات توزيع مساعدات وسلال غذائية على سكان قرية "خربة عمو" بريف مدينة القامشلي الجنوبي الشرقي.

عضو مجلس إدارة فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري "عمار الديري" أفاد بان قوة مسلحة تتبع لما يسمى "قوات الاسايش"، الجناح الأمني لتنظيم "قسد"، اعتقلت (16 متطوعاً) من فرع الهلال الأحمر العربي السوري بينهم منسق العمليات الميدانية "وسيم محمد"، والمنسق الإعلامي لفرع الهلال الأحمر العربي السوري "زياد زكريا" واقتادوهم لجهة مجهولة.

كما احتجز تنظيم "الأسايش" التابع للجيش الأمريكي 4 سيارات حقلية وسيارتين نوع جيب و شاحنتين لنقل المساعدات.

وأضاف الديري بأن الفريق كان بمهمة إنسانية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمحلية في محافظة الحسكة لتوزيع مساعدات غذائية للمواطنين سوريين بحاجة ماسة للمساعدة.

وطالب الديري ما يسمى "قوات الاسايش" بالإفراج الفوري عن فريق الهلال الأحمر العربي السوري حفاظاً على سلامتهم، وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن ذلك.

يذكر بأن قرية "خربة عمو" بريف القامشلي اعترض سكانها بمساندة الجيش العربي السوري دورية تتبع لقوات الاحتلال الأمريكي و منعوها من المرور في قريتهم التي قتلت طفلاً منهم و إصابت ثلاثة آخرين بجروح وقامت بقصف قريتهم بالطيران الحربي.