وحدات الجيش العربي السوري تدخل أورم الكبرى مركز ثقل جبهة النصرة

جهينة نيوز:

دخلت وحدات الجيش العربي السوري مزارع كفرتعال و بلدة أورم الكبرى و جمعية الرضوان في ريف حلب الجنوبي الغربي و بدأت بتمشيط البلدة لتطهيرها من الالغام و العبوات الناسفة.

و ذكر مصدر ميداني ان وحدات الجيش العربي السوري بدأت بالدخول الى جمعية الرضوان و أورم الكبرى التي تعتبر اكبر معاقل جبهة النصرة الارهابية في ريف حلب و بدأت بتطهيرها من فلول الارهابيين و ذلك بعد السيطرة على كامل مزارع كفرتعال.

و يذكر ان تنسيقيات الارهابيين اعلنت عن سقوط اورم الكبرى التي تعتبر مركز ثقل تنظيم جبهة النصرة الارهابية في ريف حلب بيد الجيش العربي السوري مع بدأ دخول وحدات الجيش الى البلدة قبل أكثر من ساعة من إتمام السيطرة عليها.