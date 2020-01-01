حرمان مانشستر سيتي من المشاركة بالمسابقات الأوروبية لموسمين وتغريمه بـ30 مليون يورو

جهينة نيوز:

حرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي من المشاركة في المسابقات الأوروبية للموسمين المقبلين وتغريمه بـ30 مليون يورو.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ("يويفا") الجمعة استبعاد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين بسبب "خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف".

وأضاف أنّه تم تغريم بطل الدوري الإنكليزي في الموسمين الأخيرين 30 مليون يورو، مشيراً إلى أنه بإمكانه استئناف عقوبة غرفة التحكيم في الاتحاد الأوروبي للعبة أمام محكمة التحكيم الرياضية ("كاس").