مؤسس أمازون يشتري أغلى منزل في تاريخ لوس أنجلوس

جهينة نيوز:

اشترى جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، قصراً في لوس أنجلوس بقيمة 165 مليون دولار ؛ ليصبح أغلى منزلاً يتم شراءه في منطقة الأثرياء والنجوم .

و بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال " ، يعود قصر مؤسس شركة أمازون الجديد، المقدر ثروته بأكثر من 130 مليار دولار، لمؤسس شركة وورنر براذرز لإنتاج الأفلام، وتم بناؤه عام 1937، وسكن فيه جاك وورنر، مؤسس الشركة، وبعدها اقتنى الملياردير الأمريكي دايفد جيفين، القصر مقابل 47.5 مليون دولار، وذلك عام 1990.

وبذلك حطم مؤسس شركة أمازون الرقم القياسي لأغلى قصر في لوس أنجلوس، والذي كان باسم لاكلان ميردوخ، رئيس مؤسسة "فوكس نيوز" وابن الملياردير المؤسس روبرت مردوخ، حيث سبق أن أنفق 150 مليون دولار لشراء قصره في ضواحي المدينة.